В Ростовской области предложили забирать машины у нелегальных перевозчиков мусора

Донские депутаты предложили существенно ужесточить наказание для «серых возчиков».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на заседании Законодательного собрания депутаты поддержали обращение к федеральным коллегам об изменении подхода к борьбе с «серыми возчиками». Парламентарии предлагают распространить практику конфискации транспортных средств на физических лиц, незаконно занимающихся вывозом и сбросом мусора.

Сейчас серьезные санкции вплоть до изъятия грузовиков предусмотрены только для юридических лиц, тогда как частники, пойманные на нелегальном сбросе отходов в лесах или водоемах, отделываются незначительными штрафами. По мнению депутатов, сумма в 20−30 тысяч рублей для них является несоразмерной доходу от такой деятельности и не останавливает нарушителей. Чтобы сделать наказание действенным, донские законодатели предложили Госдуме проработать механизм изъятия транспорта у физических лиц, используемого для нанесения вреда окружающей среде.

