В Ростовской области предложили забирать машины у нелегальных перевозчиков мусора

Сейчас серьезные санкции вплоть до изъятия грузовиков предусмотрены только для юридических лиц, тогда как частники, пойманные на нелегальном сбросе отходов в лесах или водоемах, отделываются незначительными штрафами. По мнению депутатов, сумма в 20−30 тысяч рублей для них является несоразмерной доходу от такой деятельности и не останавливает нарушителей. Чтобы сделать наказание действенным, донские законодатели предложили Госдуме проработать механизм изъятия транспорта у физических лиц, используемого для нанесения вреда окружающей среде.