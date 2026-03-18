Пять исторических зданий Нижегородской области продали инвесторам

Нижегородская область стала лидером по продаже объектов культурного наследия (ОКН) в рамках первого этапа пилотного проекта по восстановлению исторических зданий. Пять памятников архитектуры в регионе обрели новых собственников через торги ДОМ.РФ, сообщили в пресс-службе компании.
В числе проданных ОКН — охотничья усадьба (мыза) в поселке Досчатое под Выксой, усадебный дом № 7/20 на улице Семашко в Нижнем Новгороде, профилакторий на Лермонтова в Дзержинске. Также новым владельцам передали два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода и здание школы ремесленных учеников на проспекте Ленина в Арзамасе.
Охотничий домик в поселке Досчатое под Выксой. Фото: ДОМ.РФ.
Инвесторы, которые взялись за восстановление исторических зданий, могут получить льготные кредиты. Базовая ставка составляет 9%, а для тех, кто планирует открыть гостиницу, — 6%. Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов пояснил, что цель программы не просто отреставрировать памятники, а вернуть старые здания в жизнь горожан, создав новые точки притяжения.
Всего в первом этапе пилотного проекта участвовали восемь регионов. Было продано 24 объекта — это жилые дома, промышленные корпуса, коммерческие и вспомогательные постройки, возведенные с середины XVIII по первую половину XX веков. Большинство инвесторов уже приступили к разработке проектной документации.
Программа восстановления рассчитана до конца 2030 года. За это время планируется привести в порядок не меньше тысячи ОКН по всей России. На портале наследие.дом.рф, созданном ДОМ.РФ, уже собрана информация о более чем 1,8 тысячи памятников истории и архитектуры из 81 региона.