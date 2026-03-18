В годовщину воссоединения Крыма с Россией Евгений Люлин рассказал об особой связи крымчан и нижегородцев

«Даже не верится, что пролетело уже 12 лет. Кажется, совсем недавно вся страна, затаив дыхание, следила за событиями “крымской весны”. Помню ту непередаваемую атмосферу надежды, единения и гордости, когда народ Крыма сделал свой выбор — быть с Россией. Это был момент исторической справедливости, момент, который навсегда останется в сердцах миллионов», — отметил Евгений Люлин.