В годовщину воссоединения Крыма с Россией Евгений Люлин рассказал об особой связи крымчан и нижегородцев

«Даже не верится, что пролетело уже 12 лет. Кажется, совсем недавно вся страна, затаив дыхание, следила за событиями “крымской весны”. Помню ту непередаваемую атмосферу надежды, единения и гордости, когда народ Крыма сделал свой выбор — быть с Россией. Это был момент исторической справедливости, момент, который навсегда останется в сердцах миллионов», — отметил Евгений Люлин.
Спикер регионального парламента подчеркнул особую связь, объединяющую два региона. Он напомнил, что нижегородцы воевали за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны, а Советский район Нижнего Новгорода и Советский район Крыма являются побратимами.
«Несмотря на разделяющее нас расстояние, мы дружим и с каждым днем, становимся ближе. От всей души желаю крымчанам мирного неба над головой, стабильности и огромных успехов!» — добавил политик.
В своем обращении Евгений Люлин также отдельно поприветствовал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, отметив, что их совместная работа доказывает: расстояние не может быть препятствием для настоящей дружбы. Он выразил уверенность в том, что законодательные органы двух регионов продолжат эффективное сотрудничество, обмениваясь лучшими практиками на благо жителей.
Евгений Люлин добавил, что, наблюдая за преображением Крыма, главным богатством полуострова считает его людей — душевных, стойких и гостеприимных. В завершение он пожелал, чтобы общий дом, Великая Россия, с каждым годом становился только крепче и краше.
Стоит отметить, что в июне 2025 года на форуме регионов в Нижнем Новгороде между нижегородским и крымским парламентами был подписан договор о сотрудничестве. Документ предполагает реализацию совместных проектов в сферах государственной политики, агропромышленного комплекса и других экономических и социальных направлений.
