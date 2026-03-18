Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В годовщину воссоединения Крыма с Россией Евгений Люлин рассказал об особой связи крымчан и нижегородцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 марта, ФедералПресс. В 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратился к жителям полуострова с поздравлением. Видеообращение спикер опубликовал в своем MAX-канале, передав теплый привет с берега Волги на берег Черного моря.

«Даже не верится, что пролетело уже 12 лет. Кажется, совсем недавно вся страна, затаив дыхание, следила за событиями “крымской весны”. Помню ту непередаваемую атмосферу надежды, единения и гордости, когда народ Крыма сделал свой выбор — быть с Россией. Это был момент исторической справедливости, момент, который навсегда останется в сердцах миллионов», — отметил Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента подчеркнул особую связь, объединяющую два региона. Он напомнил, что нижегородцы воевали за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны, а Советский район Нижнего Новгорода и Советский район Крыма являются побратимами.

«Несмотря на разделяющее нас расстояние, мы дружим и с каждым днем, становимся ближе. От всей души желаю крымчанам мирного неба над головой, стабильности и огромных успехов!» — добавил политик.

В своем обращении Евгений Люлин также отдельно поприветствовал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, отметив, что их совместная работа доказывает: расстояние не может быть препятствием для настоящей дружбы. Он выразил уверенность в том, что законодательные органы двух регионов продолжат эффективное сотрудничество, обмениваясь лучшими практиками на благо жителей.

Евгений Люлин добавил, что, наблюдая за преображением Крыма, главным богатством полуострова считает его людей — душевных, стойких и гостеприимных. В завершение он пожелал, чтобы общий дом, Великая Россия, с каждым годом становился только крепче и краше.

Стоит отметить, что в июне 2025 года на форуме регионов в Нижнем Новгороде между нижегородским и крымским парламентами был подписан договор о сотрудничестве. Документ предполагает реализацию совместных проектов в сферах государственной политики, агропромышленного комплекса и других экономических и социальных направлений.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что Нижегородская область заявила о готовности стать движущей силой Года единства народов России. Спикер Заксобрания Евгений Люлин поставил задачу вывести проект «Алтарь Отечества» на новый уровень: объединить исторически связанные регионы и активнее привлекать молодежь через новые медиа.

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
