УФСБ пресекло деятельность крупных наркодилеров в Калининградской области: изъято более 6 кг «синтетики»

Источник: Янтарный край

Сотрудники УФСБ по Калининградской области задержали двоих жителей области 1998 и 1995 годов рождения, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники изъяли у фигурантов больше 6 килограммов запрещённых веществ — мефедрона и α-PVP.

По версии следствия, молодые люди занимались распространением синтетических наркотиков на территории региона. Их противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками территориального органа безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства, каналы поставок и возможных сообщников.