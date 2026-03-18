УФСБ пресекло деятельность крупных наркодилеров в Калининградской области: изъято более 6 кг «синтетики»

Сотрудники УФСБ по Калининградской области задержали двоих жителей области 1998 и 1995 годов рождения, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники изъяли у фигурантов больше 6 килограммов запрещённых веществ — мефедрона и α-PVP.
По версии следствия, молодые люди занимались распространением синтетических наркотиков на территории региона. Их противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками территориального органа безопасности.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства, каналы поставок и возможных сообщников.