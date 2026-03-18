В Волгограде комиссия по этике облдумы проведет проверку по делу Короткова

Коррупционный скандал с участием экс-депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова стал одной из тем обсуждения на заседании президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», которое в среду, 18 марта 2026 года, провел секретарь реготделения Андрей Бочаров. Первому заместителю секретаря Геннадию Шевцову поручили провести проверку на основании решения суда о досрочном сложении полномочий депутата Короткова. Доклад он подготовит совместно с рабочей группой партии и комиссией по этике облдумы.
Напомним, 12 февраля депутаты приняли отставку Станислава Короткова на основании его личного заявления, в котором он решил досрочно отказаться от мандата. Однако прокуратура региона подала в суд иск о взыскании с него 43,9 миллиона рублей — доход от незаконного ведения бизнеса. Также экс-парламентария лишили пенсии и возможности переизбрания в депутаты в будущем.