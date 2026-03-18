Ветерану из Калининграда Евгении Артюх исполнилось 100 лет. Во время войны она трудилась в тылу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Евгения Фёдоровна родилась в многодетной семье в Волгоградской области. Во время Великой Отечественной войны она занималась хозяйственными работами, трудилась в колхозе и поликлинике.
В 1947 году ветеран переехала в Калининград. Здесь она работала в пошивочной мастерской, где делали военные гимнастёрки. Евгения Фёдоровна также трудилась продавцом, а в дальнейшем была поваром в буфете кинотеатра «Россия» до выхода на пенсию.
Ветеран воспитала дочь и сына, также у неё есть два внука и три правнука. Юбилей Евгения Фёдоровна встречает с семьёй.