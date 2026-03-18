В Казани после инфекции у пациента суд закрыл частную стоматологию «Дель Кам»

В Казани по решению суда на 90 суток приостановлена работа стоматологической клиники «Дель Кам» (Спартаковская, 88Б). Поводом стали результаты внеплановая проверки Роспотребнадзора, проведенной после того, как у одного из пациентов заподозрили инфекционное заболевание.