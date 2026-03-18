В Казани после инфекции у пациента суд закрыл частную стоматологию «Дель Кам»

В Казани по решению суда на 90 суток приостановлена работа стоматологической клиники «Дель Кам» (Спартаковская, 88Б). Поводом стали результаты внеплановая проверки Роспотребнадзора, проведенной после того, как у одного из пациентов заподозрили инфекционное заболевание.
Инспекция выявила множество нарушений санитарных требований. В частности, в клинике были нарушены правила стерилизации инструментов, дезинфекции отходов, не проводилась ротация дезрастворов. Кроме того, часть персонала не имела профилактических прививок.
В итоге деятельность ООО «Стоматология “Дель Кам” была временно запрещена, составлены административные протоколы, а двери клиники опечатаны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.