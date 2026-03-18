5 нижегородских памятников архитектуры переданы инвесторам для реставрации

Нижегородская область признана самым активным участником первого этапа федеральной программы восстановления памятников истории и архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе банка-организатора, уточнив, что в 2025—2026 годах новых собственников через торги обрели пять региональных объектов культурного наследия (ОКН). Последним переданным лотом стал корпус здания школы ремесленных учеников в Арзамасе.
В список реализованных объектов также вошли охотничий домик (мыза) в поселке Досчатое под Выксой, дом № 7/20 на улице Семашко в Нижнем Новгороде, два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода и профилакторий в Дзержинске. По большинству из них инвесторы уже приступили к разработке проектной документации. Программа, реализуемая совместно с Минкультуры России, предусматривает восстановление не менее 1000 исторических зданий по всей стране к 2030 году.
Для поддержки предпринимателей организаторы предоставили льготное кредитование: ставка на реставрацию составляет 9%, а при адаптации здания под гостиницу — 6%. Как отметил заместитель генерального директора компании, основная задача проекта — создать условия для частных инвестиций, вернуть памятники зодчества в жизнь горожан и сформировать новые точки туристического притяжения в регионах.
