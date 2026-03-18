5 нижегородских памятников архитектуры переданы инвесторам для реставрации

Нижегородская область стала лидером пилотного проекта ДОМ.РФ по восстановлению исторических зданий, реализовав на торгах пять знаковых объектов.

Нижегородская область признана самым активным участником первого этапа федеральной программы восстановления памятников истории и архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе банка-организатора, уточнив, что в 2025—2026 годах новых собственников через торги обрели пять региональных объектов культурного наследия (ОКН). Последним переданным лотом стал корпус здания школы ремесленных учеников в Арзамасе.

В список реализованных объектов также вошли охотничий домик (мыза) в поселке Досчатое под Выксой, дом № 7/20 на улице Семашко в Нижнем Новгороде, два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода и профилакторий в Дзержинске. По большинству из них инвесторы уже приступили к разработке проектной документации. Программа, реализуемая совместно с Минкультуры России, предусматривает восстановление не менее 1000 исторических зданий по всей стране к 2030 году.

Для поддержки предпринимателей организаторы предоставили льготное кредитование: ставка на реставрацию составляет 9%, а при адаптации здания под гостиницу — 6%. Как отметил заместитель генерального директора компании, основная задача проекта — создать условия для частных инвестиций, вернуть памятники зодчества в жизнь горожан и сформировать новые точки туристического притяжения в регионах.

Ранее три гостиницы возле ФОКов построили в Нижегородской области.