Глеб Никитин попросил РЖД увеличить число поездов, прибывающих в центр Москвы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель полпреда президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий обратились к РЖД с предложением увеличить количество поездов, прибывающих на Курский и Ярославский вокзалы Москвы. Эта инициатива была озвучена на федеральной стратсессии, посвящённой развитию туристического маршрута «Золотое кольцо», передаёт ТАСС.
В настоящее время большинство поездов, включая высокоскоростные «Ласточки», прибывают на Восточный вокзал Москвы. Этот вокзал находится недалеко от станций метро «Локомотив» (Московское центральное кольцо) и «Черкизовская» (Сокольническая линия).
«Нижегородцы очень жалуются по поводу Восточного вокзала, сплошной негатив. Огромная просьба к РЖД, коллеги, пожалуйста, увеличьте количество приходов на Ярославский и Курский вокзалы», — сказал Глеб Никитин.
Алексей Кузьмицкий также предложил изменить маршрут поезда «Буревестник», который днём отправляется в Москву, и также направлять его на Курский вокзал. Он подчеркнул, что это изменение будет более удобным для пассажиров.
Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Валерий Сидоренко поблагодарил всех за идеи и отметил, что они будут зафиксированы и рассмотрены соответствующими органами.