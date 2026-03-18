Глеб Никитин попросил РЖД увеличить число поездов, прибывающих в центр Москвы

Инициатива была озвучена на федеральной стратсессии, посвящённой развитию туристического маршрута «Золотое кольцо».

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель полпреда президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий обратились к РЖД с предложением увеличить количество поездов, прибывающих на Курский и Ярославский вокзалы Москвы. Эта инициатива была озвучена на федеральной стратсессии, посвящённой развитию туристического маршрута «Золотое кольцо», передаёт ТАСС.

В настоящее время большинство поездов, включая высокоскоростные «Ласточки», прибывают на Восточный вокзал Москвы. Этот вокзал находится недалеко от станций метро «Локомотив» (Московское центральное кольцо) и «Черкизовская» (Сокольническая линия).

«Нижегородцы очень жалуются по поводу Восточного вокзала, сплошной негатив. Огромная просьба к РЖД, коллеги, пожалуйста, увеличьте количество приходов на Ярославский и Курский вокзалы», — сказал Глеб Никитин.

Алексей Кузьмицкий также предложил изменить маршрут поезда «Буревестник», который днём отправляется в Москву, и также направлять его на Курский вокзал. Он подчеркнул, что это изменение будет более удобным для пассажиров.

Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Валерий Сидоренко поблагодарил всех за идеи и отметил, что они будут зафиксированы и рассмотрены соответствующими органами.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше