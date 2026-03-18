Разработки «Сколково» для города, стройки и промышленности покажут в Москве

«Участие в форуме принимают более 20 стартапов Фонда “Сколково” (Группа ВЭБ.РФ). Решения разработчиков представлены в ряде направлений — строительство, роботизированные, беспилотные, программные и технологические решения», — говорится в сообщении.
В выставочной программе форума участники «Сколково» покажут уникальные материалы, инновационные технологии и оборудование для городской инфраструктуры. Часть компаний развивала свои продукты при грантовой поддержке инновационного центра. В 2025 году минигранты до 10 млн рублей получили, в частности, «Автономика», «Вирсайн Инновации», «Трисисти», «Аркон Констракшн», «Цифровой инспектор» и «Сенсорэйр».
Среди наиболее заметных проектов — уличный многофункциональный беспилотный робот-уборщик «Пиксель» компании «Автономика», предназначенный для работы в парках, пешеходных зонах и на других объектах городской инфраструктуры. Как отмечается в материалах, платформа совместима с различными видами навесного оборудования и предназначена для внедрения современных технологий уборки и формирования комфортной и безопасной городской среды.
Еще один крупный проект представит «Аркон Констракшн» — строительные 3D-принтеры для печати элементов благоустройства, малых архитектурных форм, жилых и коммерческих зданий. По данным компании, применение такого оборудования ускоряет строительство в четыре раза и сокращает затраты до 50%.
Также на форуме покажут систему беспилотного управления крановой и другой техникой «Вирсайн Инновации», рассчитанную на использование на промышленных предприятиях, стройплощадках, в портах и логистических терминалах. Комплекс позволяет работать сразу с несколькими видами техники с одного пульта, а также обеспечивает полностью автономную работу, выводя оператора из опасной зоны. Ряд других участников представят решения для удаленной экспертизы на основе дополненной реальности, сенсорные дисплеи нового поколения, технологии цифровизации бетонирования, материалы для интерьеров и архитектуры, а также роботизированные системы для уборки, патрулирования и демонтажных работ.
О форуме.
Форум технологической инфраструктуры пройдет на территории Московского инновационного кластера и, как ожидается, соберет более 1,5 тыс. участников — представителей технопарков, особых экономических зон, инновационных центров, федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других ключевых игроков.
В центре обсуждения будут лучшие практики, механизмы поддержки резидентов и эффективные форматы государственно-частного партнерства. К 2030 году в России планируется открыть не менее 100 бизнес- и технопарков, обеспечивающих условия для эффективной интеграции науки, бизнеса и технологий.