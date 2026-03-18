Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изжога помогла ростовскому кардиологу найти у пациента ишемию

Ростовский кардиолог спас пациента, вовремя заметив связь изжоги с ишемией.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина 45 лет обратился с жалобами на одышку и перепады артериального давления КДЦ «Здоровье». Для обследования кардиолог назначил исследование, при котором электрокардиограмму регистрируют во время физической нагрузки. Об этом сообщили в донском минздраве.

Перед процедурой пациент заполнил анкету и указал, что принимает препараты от изжоги. Сначала он не придал этому симптому особого значения, полагая, что проблемы с пищеварением не относятся к кардиологии, но врач решил уточнить детали. На пике нагрузки, когда пациент сообщил о возникшей изжоге, на ЭКГ одновременно проявились признаки ишемии. Оказалось, что привычное жжение маскировало сердечное заболевание.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!