Изжога помогла ростовскому кардиологу найти у пациента ишемию

Перед процедурой пациент заполнил анкету и указал, что принимает препараты от изжоги. Сначала он не придал этому симптому особого значения, полагая, что проблемы с пищеварением не относятся к кардиологии, но врач решил уточнить детали. На пике нагрузки, когда пациент сообщил о возникшей изжоге, на ЭКГ одновременно проявились признаки ишемии. Оказалось, что привычное жжение маскировало сердечное заболевание.