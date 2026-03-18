Матвиенко призвала установить виновных в провале оздоровления Волги

Матвиенко призвала установить виновных в провале проекта «Оздоровление Волги».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала установить виновных в неудачах проекта «Оздоровление Волги».

Так, в ходе пленарного заседания Совфеда в среду глава Счетной палаты Борис Ковальчук рассказал о том, что в городе Кинешма Ивановской области к водоочистным объектам необходимо было провести канализацию из соседнего города Наволоки, однако этого сделано не было. Он также рассказал, что цель проекта «Оздоровление Волги» по сокращению сброса сточных вод в три раза достигнута не была.

«Для чего мы выделяем деньги, которые просто закапываются и не работают? Давайте посмотрим, кто в Минприроды занимается этой темой, как они выделяют деньги, как они контролируют, кто подписал (разрешение на ввод в эксплуатацию — ред.), кстати, по этим очистным сооружениям, которые не работают», — отреагировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она также призвала устроить в Минприроды «показательную порку» на этом примере.

«Давайте как-то встряхнем эту тему, потому что это финансово очень емкие проекты. Они нужны для регионов, для Волги, вообще для того, чтобы люди пили чистую воду», — констатировала председатель СФ.

