Волгоградские значкисты выстроились в цифру 243

Сегодня, 18 марта, у стадиона «Волгоград Арена» значкисты ГТО в цветах российского триколора выстроились в цифру 243 — именно столько лет назад императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи.

По информации администрации Волгоградской области, акция прошла в день воссоединения Крыма и города-героя Севастополь с Россией. 12 лет назад — 18 марта 2014 года — по итогам референдума был подписан договор о принятии полуострова в состав России и основании двух новых субъектов РФ: города федерального значения Севастополя и Республики Крым.

В Волгограде эту дату отметили театрализованным представлением, показавшим связь эпох от Российской империи XVIII века до современных дней. С исторической датой волгоградцев поздравила Екатерина II, образ которой примерила на себе одна из ведущих мероприятия.

Завершилась акция красочным шествием значкистов ГТО Волгоградской области, которые затем выстроились в цифру 243 на площадке у стадиона «Волгоград Арена».

Всего в мероприятии, по данным облспорткомитета, приняло участие порядка 400 человек.

Фото: администрации Волгоградской области / Андрея Поручаева ИА «Высота 102».

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше