«Мой Витя погиб не по случайности». Как работает закон об эватаназии собак

1 марта в Красноярском крае официально вступили в силу изменения в законе об обращении с безнадзорными животными. Согласно ему, теперь всех отловленных собак будет помещать не в приюты, а в пункты временного содержания (ПВС) на 30 дней. На протяжении этого время животных вакцинируют, стерилизуют, промаркируют, а также отправят на карантин, где будут следить за агрессивностью собаки.