«Мой Витя погиб не по случайности». Как работает закон об эватаназии собак

Уже не первый год в стране пытаются решить проблему с безнадзорными животными. Власти применяют различные методы, один из последних — это программа ОСВВ: «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Однако всё больше регионов принимают закон, который разрешает усыпление бездомных собак, и Красноярский край — в числе первых.
Этому способствовал инцидент с 10-летним мальчиком, которого насмерть растерзала стая собак. Недавно мама погибшего школьника выступила с заявлением и призвала к безвозвратному отлову собак.
О том, как регион вместе с семьёй переживал трагедию, о начале действия закона и новых инициативах — в материале krsk.aif.ru.
Точка невозврата.
Трагедия, которая изменила судьбу бездомных животных, произошла в Красноярском крае осенью прошлого года. 25 октября 2025 года 10-летний мальчик ушёл из дома в СНТ «Теремок» Берёзовского района, но так и не вернулся. Его тело с многочисленными укусами нашли в поле в полутора километрах от дома. Ребёнка насмерть загрызли собаки.
Пока семья оплакивала сына, которого хоронили в закрытом гробу, в социальных сетях началась настоящаа травля. Разъярённые горожане обвиняли в случившемся мать мальчика, а также призывали «сжечь все дачные посёлки».
Спустя месяц после ЧП депутаты Заксобрания Красноярского края утвердили закон, который разрешил эвтаназию бездомных животных.
Закон об эвтаназии.
1 марта в Красноярском крае официально вступили в силу изменения в законе об обращении с безнадзорными животными. Согласно ему, теперь всех отловленных собак будет помещать не в приюты, а в пункты временного содержания (ПВС) на 30 дней. На протяжении этого время животных вакцинируют, стерилизуют, промаркируют, а также отправят на карантин, где будут следить за агрессивностью собаки.
В специальную комиссию входит ветеринар, кинолог, а также представители муниципалитета. Именно они будут тестировать собак на агрессивность.
Эвтаназия будет применяться в следующих случаях:
если собака неизлечимо больна или получила несовместимые с жизнью травмы;
если у животного обнаружены особо опасные болезни;
если документально подтверждён фант нападения на человека;
если комиссия установит признаки немотивированной агрессивности.
Термин «немотивированная агрессивность» — это как раз таки новшество нового закона. Он означает проявление животным агрессии, не спровоцированной человеком, которое повлекло вред его здоровью или жизни.
Как это работает?
Пресс-секретарь департамента городского хозяйства мэрии Красноярска Светлана Трушкова объяснила изданию krsk.aif.ru, как сейчас работает новый закон в краевом центре.
Схема выглядит следующим образом: поступает заявка от жителей, после чего подрядчик выезжает на отлов.
«Отловщики в течение 24 часов должны выехать на место, откуда поступила заявка. Если там обнаружены собаки, которые подлежат отлову по закону, — это животные, у которых нет бирок на ушах, либо те, что с бирками, но проявляют агрессивность», — рассказала Светлана Трушкова.
Пойманное животное привозят в пункт временного содержания, где собаке заводят карточку, куда записывают все данные после осмотра. Затем десять дней она находится на карантине, где каждый день за ней ведется наблюдение. В карточку фиксируются все признаки проявления агрессии.
Если в течение карантина собака проявляет какие-либо признаки агрессивности, то собирается комиссия — ветеринары и кинологи. Специалисты тестируют животное.
«Если комиссия констатирует факт — собака агрессивная, что её нельзя выпускать в среду обитания, то, соответственно, она остаётся в пункте временного содержания на 30 дней. За это время ей ищут хозяев. Если хозяева не находятся, то по истечению времени ей проводят эвтаназию», — объяснила Светлана Трушкова.
В случае, если собака не проявляет агрессию, то в её стерилизуют, ставят прививку от бешенства, чипируют и выпускают в на улицу.
При этом тестирование на агрессивность также пройдут и те собаки, которые уже находятся на «пожизненном» содержании. Если их «диагнозы» подтвердятся, то в течение 30 дней их придадут умерщвлению.
«Мы написали обращение в Министерство лесного хозяйства, которое курирует этот вопрос, чтобы продлить срок 30-дневного “содержания”. Это необходимо, чтобы спокойно выстроить работу», — добавила пресс-секретарь департамента городского хозяйства.
Кардинально изменить подход?
Кинолог Олег Анищенко в разговоре с krsk.aif.ru отметил, что считает закон об эвтаназии бездомных собак правильным решением. По его словам, в природной среде такие животные должны быть как охотничий ресурс.
Эксперт считает, что количество бездомных собак с улиц никуда не денется.
«Нужно в целом поменять требования нахождения собак в городе. С меня требуют, чтобы моя собака была во дворе, за забором, в наморднике и на поводке. А муниципальные собаки имеют право гулять по населенному пункту, где им вздумается», — отменил Анищенко.
Продолжают нападать.
На днях в Госдуме под председательством депутата Нины Останиной прошло заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных собак.
На встречу приехала Елена Кривошеина, мама 10-летнего мальчика, который погиб после встречи со стаей бродячих собак в Красноярском крае.
«Уверена, что мой Витя погиб не из-за роковой случайности, а из-за системного бездействия властей и смертельных изменений в законодательстве. Как получилось, что фактически легализовано пребывание в населённых пунктах бродячих собак? Почему для опасных бесхозных животных улицы населённых пунктов стали естественной средой обитания? Это нарушение прав граждан. До 2010 года охотники были обязаны отстреливать бродячих собак, как вредных животных и источник биологического загрязнения. Так называемая программа ОСВВ — это антинаучный эксперимент над людьми, приведший к смертям. Прошу немедленного введения безвозвратного бродячих собак по всей стране. Вы ждёте, когда ещё один ребёнок не вернётся домой?» — заявила мама погибшего школьника.
Также вместе с ней на заседании присутствовала общественница Ксения Буласова. Она рассказала членам рабочей группы, что власти региона продолжают бездействовать в этом вопросе, несмотря на реальную угрозу населению.
При этом в крае регулярно продолжают фиксировать нападения бездомных собак на людей. Так, в феврале этого года стая бездомных животных напала на детей в посёлке Солонцы. Одному из мальчиков пришлось спасаться от агрессивных псов на дереве.
Спустя несколько дней в Красноярске на 13-летнего школьника набросилась бездомная собака, когда он шёл в лицей. После инцидента подросток обратился в травмпункт, где ему поставили укол и назначили курс прививок от бешенства. Ещё через пару недель подобный инцидент повторился уже в селе Есаулово — там собака укусила шедшую в школу ученицу.