Стало известно, во сколько обойдётся властям запуск нового автобусного маршрута

Предполагается, что движение по маршруту будут осуществлять автобусы среднего класса. Предприятие «Калининград-ГорТранс» планировало приобрести их по договору лизинга. Как сообщалось ранее, речь идёт о 12 автобусах. При этом от идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Изначально запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года. Затем срок перенесли на апрель. Лизинговая компания планировала передать Калининграду 12 новых автобусов до конца марта.