С 1 апреля в Ростовской области штрафы за парковку поднимут вдвое

В Ростовской области за безбилетный проезд придется заплатить 2,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в Ростовской области штрафы за парковку поднимут вдвое. Такая информация появилась на сайте регионального Законодательного собрания.

Согласно представленному документу, финансовое наказание за неоплаченную стоянку вырастет с полутора до трех тысяч рублей. Серьезные санкции коснутся и пассажиров общественного транспорта, которым за безбилетный проезд придется заплатить две с половиной тысячи рублей, а при повторном нарушении — пять тысяч.

— Наложение штрафа повлечет использование чужой льготной проездной карты, проезд без регистрации поездки в системе учета, а также провоз багажа сверх установленных норм без оплаты, — уточняется в тексте законопроекта.

Жесткие взыскания предусмотрены и для самих транспортных компаний. Перевозчикам грозят штрафы до пятнадцати тысяч рублей за выключенные кондиционеры в салоне, сломанные терминалы безналичной оплаты и систематические срывы утвержденного расписания рейсов.

