С 1 апреля в Ростовской области штрафы за парковку поднимут вдвое

Согласно представленному документу, финансовое наказание за неоплаченную стоянку вырастет с полутора до трех тысяч рублей. Серьезные санкции коснутся и пассажиров общественного транспорта, которым за безбилетный проезд придется заплатить две с половиной тысячи рублей, а при повторном нарушении — пять тысяч.