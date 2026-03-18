С 1 апреля в Ростовской области штрафы за парковку поднимут вдвое. Такая информация появилась на сайте регионального Законодательного собрания.
Согласно представленному документу, финансовое наказание за неоплаченную стоянку вырастет с полутора до трех тысяч рублей. Серьезные санкции коснутся и пассажиров общественного транспорта, которым за безбилетный проезд придется заплатить две с половиной тысячи рублей, а при повторном нарушении — пять тысяч.
— Наложение штрафа повлечет использование чужой льготной проездной карты, проезд без регистрации поездки в системе учета, а также провоз багажа сверх установленных норм без оплаты, — уточняется в тексте законопроекта.
Жесткие взыскания предусмотрены и для самих транспортных компаний. Перевозчикам грозят штрафы до пятнадцати тысяч рублей за выключенные кондиционеры в салоне, сломанные терминалы безналичной оплаты и систематические срывы утвержденного расписания рейсов.
