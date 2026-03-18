Индекс производства сельхозпродукции в Ростовской области составил 83,1%

Приоритетом в 2026 году будет работа по реализации нацпроектов, в рамках которых будут готовить кадры для АПК. В прошлом году в Ростовской области открыли 31 агрокласс на 580 школьников. В этом году планируют модернизацию еще 20 агроклассов. Совместную работу по подготовке кадров будут вести сельхозпроизводители и вузы.