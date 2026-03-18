Индекс производства сельхозпродукции в Ростовской области составил 83,1%

Итоги работы в сфере АПК в Ростовской области по итогам 2025 года, а также задачи на текущий период обсудили на отчетном совещании донского минсельхозпрода, прошедшем под руководством губернатора Юрия Слюсаря.
Власти отметили, что заморозки и засуха в прошлом году привели к снижению показателей и убыткам производителей на сумму более 4 млрд рублей. В этом году состояние озимых зерновых хорошее и удовлетворительное.
Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам 2025 году составил 83,1%, индекс производства пищевой продукции — 99,3%. Зафиксировали рост производства овощей, увеличение выпуска хлебобулочных изделий, молока, мясных полуфабрикатов, сливочного масла.
Также регион остался в лидерах по ЮФО в товарном рыбоводстве. Производство выросло на 1,4%, а вылов — на 5,1%. Реализованы инвестпроекты по созданию ферм и производству кормов для ценных видов. В планах — расширение видового разнообразия в рыбоводстве.
В 2025 году на развитие агропромышленного комплекса выделили 8 млрд рублей.
— Мы сохранили поддержку на достаточно высоком уровне. 8,1 млрд рублей — это сумма немаленькая в нынешних условиях. Задача-максимум — этот уровень сохранить, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Кроме того, способствовать росту аграрной отрасли должна переработка сельхозпродукции. На Дону ввели маслоэкстракционные заводы, завершили шесть инвестпроектов на 14,8 млрд рублей, создали 600 рабочих мест. Сейчас на сопровождении находятся 30 инвестиционных проектов на общую сумму 160 млрд рублей.
Приоритетом в 2026 году будет работа по реализации нацпроектов, в рамках которых будут готовить кадры для АПК. В прошлом году в Ростовской области открыли 31 агрокласс на 580 школьников. В этом году планируют модернизацию еще 20 агроклассов. Совместную работу по подготовке кадров будут вести сельхозпроизводители и вузы.
— Агроклассы — стратегическая задача. Там, где аграрные университеты сохранились, кадры будут готовиться на другом уровне профессионализма, — сказал Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.