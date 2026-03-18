Калининградские автобусники в 2025-м заплатили больше штрафов, чем годом ранее

В Калининграде перевозчиков по итогам 2025 года оштрафовали на 3,6 млн рублей за нарушения при работе на маршрутах. Об этом сообщил директор Центра организации движения и пассажирских перевозок Константин Папшев на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета в среду, 18 марта.