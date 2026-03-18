Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские автобусники в 2025-м заплатили больше штрафов, чем годом ранее

В горсовете предложили ужесточить санкции к перевозчикам.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде перевозчиков по итогам 2025 года оштрафовали на 3,6 млн рублей за нарушения при работе на маршрутах. Об этом сообщил директор Центра организации движения и пассажирских перевозок Константин Папшев на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета в среду, 18 марта.

Эта сумма превысила показатели 2024 года (3,5 миллиона) и намного больше данных 2022-го (817 тысяч). По словам Папшева, за год специалисты провели более 1 100 проверок и составили 557 актов. Штрафы накладывались за несоблюдение условий контрактов и низкое качество обслуживания пассажиров.

В ходе обсуждения глава Калининграда Олег Аминов заявил, что действующие санкции могут быть недостаточными, и предложил их увеличить. Инициативу поддержал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Антон Романов. «Мы к декабрю посмотрим по увеличению штрафных санкций», — отметил чиновник.

Пассажиры регулярно сообщают о проблемах в нашей популярной рубрике «Сам себе контролёр».