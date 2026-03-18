В Донецке стартовал шестой сезон международной премии «Мы вместе»

Прием заявок открыт на сайте премия.мывместе.рф. Премия организуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», оператором которого выступает Росмолодежь.
«О старте премии объявил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в молодежном центре “30/09” в Донецке — городе, который в прошлом году стал финалистом сразу в двух номинациях премии. В эти дни в молодежном центре “30/09” проходят “Дни Горловки” — жители города рассказывают про свои проекты и проводят мероприятия, посвященные добровольчеству», — говорится в сообщении.
Шестой сезон премии приурочен к Году единства народов России, а также Международному году добровольцев, объявленному ООН.
«Премия “Мы вместе” — это общественное признание на самом высоком уровне. Участие открывает новые возможности для лидеров социальных инициатив, которые сохраняют историческую память, помогают ветеранам, семьям участников СВО и людям в трудной жизненной ситуации, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в России и мире. Смысл премии — выявить таких лидеров, поддержать их и дать возможности для роста и масштабирования практик. Финалисты входят в составы региональных общественных палат, советов при губернаторах по развитию добровольчества и качеству жизни, участвуют в образовательных программах и экспертных площадках, а еще формируют дружное и крепкое сообщество из тысяч неравнодушных людей, с достоинством причисляющих себя к движению “Мы вместе”, — приводятся слова Кириенко.
В национальную часть премии принимаются заявки от четырех категорий участников: личность (волонтеры и наставники), проекты и НКО, бизнес и территории (субъекты РФ, города, моногорода и муниципалитеты, развивающие добровольчество), в 12 номинациях. В международной части номинации всего 2 — «Код милосердия» и «Устойчивое будущее». Подать заявки могут любые юридические и физические лица.
«Премия создавалась в период пандемии коронавируса, чтобы отметить волонтеров и неравнодушных людей, кто, рискуя своей жизнью, приходил на помощь нуждающимся. За шесть лет премия “Мы вместе” объединила почти 200 тысяч социальных проектов, стала устойчивой системой поддержки общественно значимых инициатив на государственном уровне. В этом году премия “Мы вместе” станет одним из ключевых событий Международного года добровольцев в России. Она пройдет в 12 номинациях, которые отразят вклад добровольцев в самых разных направлениях: от помощи участникам СВО и их семьям до экологии и социальной сферы», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Новый сезон премии предусматривает ряд нововведений. «В первую очередь, это введение специальной номинации “Сила единства”, приуроченной к Году единства народов России. Эта номинация открыта для проектов, которые помогают людям разных культур работать вместе, сохранять традиции и укреплять общественное согласие. Кроме того, при оценке заявок впервые будет применен искусственный интеллект как дополнительный инструмент анализа для жюри, не влияющий на итоговое решение», — подчеркнул член оргкомитета премии, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.
Мероприятие в молодежном центре «30/09» в Донецке, на котором дали старт премии, стало частью гуманитарной миссии финалистов и полуфиналистов премии «Мы вместе». Активисты сообщества доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в регион от финалистов и партнеров: продукты, медикаменты, одежду и питьевую воду.