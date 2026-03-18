Главные новости к вечеру 18 марта 2026 года

В Кремле прокомментировали убийство руководства Ирана
РФ осуждает действия, направленные на убийство руководства Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Минобороны Израиля заявили о «решающей фазе» в войне с Ираном
Израиль усиливает удары по Ирану, война сейчас находится в самом разгаре решающей фазы, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Польша экстрадирует ученого Бутягина по запросу Украины
Суд в Польше санкционировал экстрадицию археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина на Украину. Ученого обвиняют в «незаконных раскопках» в крымском Мирмекии, совершенных еще в 2014—2019 годах.
В Уфе задержали 16-летнего подростка, планировавшего теракт в храме
По обвинению в содействии терроризму задержан 16-летний житель Уфы. Юноша действовал по указке украинских кураторов и вербовал знакомых, а также планировал атаку на православный храм.
ВС РФ освободили Александровку в ДНР
Российские войска освободили Александровку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.