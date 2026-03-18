На участке Северного обхода Калининграда завершили возведение путепроводов

«Бетонирование пролетных строений — решающий этап работ на всех искусственных сооружениях, уже в мае планируем выйти на укладку асфальтобетонных покрытий. В общей сложности на трех путепроводах в конструкции пролетных строений будет уложено 1220 кубометров монолитного бетона. Общая протяженность пролетных строений составит 297,7 метров. С наступлением положительных температур также возобновили работы по укреплению откосов насыпи растительным грунтом и монолитным бетоном, устройство наружного освещения, прокладку инженерных коммуникаций АСУДД. В августе приступим к устройству дорожной разметки и монтажу дорожных знаков. В общем по всему объекту, работы ведутся в круглосуточном режиме силами до 240 человек. По состоянию на март общая готовность объекта приблизилась к 80%, а до конца года все работы на данном участке будут завершены», — пояснил начальник строительного управления «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.