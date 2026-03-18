Глеб Никитин принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве по развитию «Золотого кольца»

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин принял участие в стратегической сессии, посвященной развитию национального туристского маршрута «Золотое кольцо». Заседание провел в Москве заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.
В мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя аппарата Правительства России Валерий Сидоренко, заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, Министр транспорта РФ Андрей Никитин, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, статс-секретарь — заместитель Министра спорта РФ Александр Никитин, Министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, губернаторы регионов, населенные пункты которых были включены в «Золотое кольцо» в январе 2026 года, а также представители заинтересованных организаций.
На стратегической сессии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию национального туристского маршрута «Золотое кольцо» между Москвой, Московской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Тверской и Нижегородской областями, Минэкономразвития России, фондом «Центр стратегических разработок» и комиссией Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Документ был подписан с помощью национального мессенджера MAX.
Соглашение предполагает объединение усилий сторон и повышение эффективности взаимодействия для развития туристского маршрута «Золотое кольцо», а также его маршрутов-спутников, туристских продуктов и услуг. Заключение соглашения будет способствовать популяризации внутреннего и въездного туризма в регионах России, в том числе в Нижегородской области.
«“Золотое кольцо” — один из самых узнаваемых брендов нашей страны, а может быть, даже мира. В следующем году будет широко праздноваться его 60-летие. Приветствую всех руководителей субъектов, которые входят в “Братство кольца”, и рассчитываю на эффективную работу. Этот год для нас особенный. Символично, что стратсессия проходит в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и в День воссоединения Крыма с Россией», — заявил Дмитрий Чернышенко.
Заместитель председателя Правительства РФ подчеркнул, что, по оценке Росстата, уже сейчас маршруты «Золотого кольца» привлекают в год более 27 млн туристов. И на городах, входящих в состав маршрута, лежит огромная ответственность за вклад в достижение национальной цели, которую поставил президент в нацпроекте «Туризм гостеприимство». Речь идет об обеспечении показателя в 140 млн турпоездок по России к 2030 году. Ожидается, что 35 млн из них придется на регионы «Золотого кольца», для чего требуется качественная инфраструктура, транспортная доступность и привлекательная среда для туристов. Для этого выделяются льготные кредиты, единые субсидии, реализуются другие меры поддержки.
В ходе стратегической сессии, посвященной развитию национального туристского маршрута, обсуждались вопросы обеспечения транспортной доступности, новые форматы экотуризма, единое музейное пространство «Золотого кольца», организация молодёжных путешествий, межрегиональное сотрудничество, реализация спортивных мероприятий.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом о туристическом потенциале региона и отметил важность событийного туризма для развития «Золотого кольца». Глава региона сообщил, что в единую концепцию развития планируется интегрировать фестивали «Столица закатов» в Нижнем Новгороде, «Арзамасский гусь» в Арзамасе, «Мастера Золотого кольца» в Городце и другие знаковые мероприятия.
«Безусловно, изюминка Нижегородской области в “Золотом кольце” — круизный туризм. Благодаря строительству теплоходов-колёсников “Золотое кольцо” и “Аурум” большой популярностью пользуется кольцевой круизный маршрут по Волге и Оке. Кроме того, Нижегородская область — первый регион, который с 2019 года развивает собственную флотилию скоростных пассажирских судов. Убеждён, совместная работа позволит обеспечить гармоничное развитие городов-участников проекта “Золотое кольцо” и будет способствовать увеличению количества туристических поездок по России», — сказал Глеб Никитин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина и предусматривает решение задач, которые ранее были учтены в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».