За год число калининградцев, ездящих в автобусах за наличные, упало до рекордно низкого значения

Пассажиры чаще платят картами и онлайн.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде наличными оплачивается всего 4% от общего числа поездок в общественном транспорте. Об этом сообщил директор Центра организации движения и пассажирских перевозок Константин Папшев на заседании комиссии по городскому хозяйству.

Это рекордно низкий показатель для города, достигнутый благодаря внедрению новых сервисов оплаты. С марта прошлого года в Калининграде можно пополнять транспортные карты онлайн. За билет можно заплатить и банковской картой. Кроме того, ушло такое понятие, как стоп-листы, которые очень раздражали пассажиров.

В январе внедрили новую функцию: баланс счёта отображается прямо на валидаторе. Впрочем, случаются и сбои, из-за которых между кондукторами и пассажирами возникают конфликты.

В Калининграде автобусы уходят от кондукторов: как теперь платить за проезд, читайте в обзоре «Клопс».