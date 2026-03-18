Шеф из Калининграда вошел в число лучших поваров России

Шеф-повар из Калининграда Евгений Мурин попал в полуфинал гастрономического конкурса «Лавры». Наш земляк — в числе 16 лидеров из 10 регионов России продолжает борьбу за звание лучшего шефа страны и возможность пройти международную стажировку. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Во втором этапе принял участие 71 человек: шеф-повара, су-шефы и повара из 35 регионов страны. Им предстояло приготовить и представить жюри горячую закуску, вдохновленную семейными рецептами, традициями и вкусами своих регионов. Оценивали конкурсантов 5 дегустационных и 5 технических судей.
Полуфинал и гранд-финал конкурса пройдут в Геленджике.