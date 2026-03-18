Врач объяснил, существует ли безопасная доза алкоголя во время беременности

Российские клинические рекомендации также предполагают полный отказ от алкоголя как во время беременности, так и на этапе её планирования. Отдельно врач отмечает влияние алкоголя на ранних сроках, когда женщина ещё может не знать о беременности. В этот период действует принцип «всё или ничего»: сильное воздействие может привести к прерыванию беременности, либо не вызвать выраженных нарушений.