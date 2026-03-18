На модернизацию коммунальной инфраструктуры на Дону выделят 20 млрд рублей

В ближайшие три года на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Ростовской области выделят 20 млрд рублей. Масштабные инвестиционные планы опубликовал в своих социальных сетях губернатор Юрий Слюсарь.
Глава области отметил, что местное оборудование сильно устарело, а коммуникации изношены из-за длительного недофинансирования. Но накопленные проблемы невозможно решить в одночасье.
— Мы осознанно расставляем приоритеты и применяем системный подход. Регион определяет самые проблемные точки, концентрирует ресурсы и тратит их максимально эффективно, используя возможности федеральной помощи, — подчеркнул губернатор.
Часть запланированных средств направят на продолжение масштабного строительства новой ливневой канализации в западной части Ростова. Кроме того, серьезное финансирование привлекут для реконструкции Шахтинско-Донского водовода, питающего почти полмиллиона человек.
