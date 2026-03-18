Глава Калининграда предложил закупить маршрутки для «ГорТранса»

Власти обсуждают обновление подвижного состава.

Источник: Клопс.ru

Глава Калининграда Олег Аминов предложил закупить для муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс» новые маршрутки. Инициативу он озвучил на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству в среду, 18 марта.

По словам Аминова, такой транспорт может решить проблему там, где сейчас не хватает больших автобусов или ходит транспорт меньшей вместимости. Он отметил, что «ГорТранс», в отличие от частников, показывает стабильную работу и предприятие нужно усилить.

Сейчас в парке муниципального предприятия есть автобусы только большого класса. На днях поступили ЛиАЗы, которые выйдут, вероятно, на маршрут № 22. В отличие от частных компаний, транспорт муниципалам поступает по разным программам фактически бесплатно.

В начале февраля Олег Аминов сообщил, что в Калининграде вышла на линию лишь половина маршруток. Руководитель города заявил о возможном транспортном коллапсе, если в ситуацию не вмешаться.