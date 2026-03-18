Минтранс обещает до сентября решить вопрос с субсидированием билетов для калининградцев

Министерство транспорта России обещает до сентября решить вопрос с субсидированием билетов для калининградцев. Вопрос обсуждали во время «Открытого диалога» с главой ведомства Андреем Никитиным в Совете Федерации.
Калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков отметил, что власти направляют деньги на субсидирование воздушных перевозок жителей, но «неритмичность выделения этих средств приводит к тому, что субсидированные билеты пропадают за две недели». Он попросил «перестроить» механизм и обеспечить людей льготным тарифом по факту.
В ответ министр транспорта заявил, что субсидированные билеты в Калининград раскупают туристы. По его словам, с похожей ситуацией сталкивается Магадан, где перелёты по льготным тарифам достаются вахтовикам. «Вопрос в чём — мы субсидируем для жителей или для всех? Что происходит в Калининграде: туристы раскупают субсидированные билеты моментально», — сказал Андрей Никитин.
Андрей Сергеевич, мы обсуждали эту тему: [субсидирование] только для жителей Калининградской области. Исключительно! Никаких туристов, тех, кто летит в Калининград. Только жителей Калининградской области. И Александр Владимирович [Шендерюк-Жидков] прав, у нас были Дни Калининградской области, я ещё раз повторюсь: жители Калининградской области имеют конституционное право передвигаться по территории Российской Федерации, как и любой другой гражданин. Учитывая, что это эксклав, другой возможности нет, надо оплачивать по факту, но только жителям Калининградской области. Никак иначе. Не туристам, которые будут ездить в Калининград, — подчеркнула председатель Софета Федерации Валентина Матвиенко.
В обсуждение вступил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин. Он напомнил, что авиабилеты в Калининград уже субсидируются только жителям и местным студентам. При этом чиновник пояснил, что они быстро раскупаются у «Аэрофлота», а у других перевозчиков ещё остаются. Потешкин пообещал до сентября решить вопрос, чтобы «исключить эту ситуацию», но не пояснил, как именно.
«Коллеги, немного ответ расплывчатый у вас, извините. Речь идёт о жителях Калининградской области. Это элементарно контроль установить, чтобы продажи субсидированных билетов были только для жителей. Все туристы пусть полным рублём платят. Отработайте механизм жёсткий. И не важно, “Аэрофлот” или другие компании. Жители Калининградской области имеют на это право. Они получают субсидированную связь с большой землёй, с большой Родиной. Отработайте. А остальные пусть платят. И по факту. Нельзя ограничивать Калининград размером субсидий. Сколько воспользовалось жителей, столько и авансировано или потом [компенсировано]. В общем надо механизм отработать», — сказала Матвиенко.
Министр транспорта заявил, что вопрос будет решён. «Сделаем, Валентина Ивановна. Задача понятна», — пообещал Андрей Никитин.
Ранее Росавиация утвердила авиамаршруты с льготными тарифами в регион и обратно на 2026 год. В список вошли три города — Москва, Санкт-Петербург, Архангельск. Субсидированные билеты могут купить только жители Калининградской области, у которых есть прописка, а также студенты местных вузов. Их продажу начали в декабре 2025-го. Билетов по льготным тарифам у «Аэрофлота» не было в наличии уже в январе.