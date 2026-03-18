Минтранс обещает до сентября решить вопрос с субсидированием билетов для калининградцев

Андрей Сергеевич, мы обсуждали эту тему: [субсидирование] только для жителей Калининградской области. Исключительно! Никаких туристов, тех, кто летит в Калининград. Только жителей Калининградской области. И Александр Владимирович [Шендерюк-Жидков] прав, у нас были Дни Калининградской области, я ещё раз повторюсь: жители Калининградской области имеют конституционное право передвигаться по территории Российской Федерации, как и любой другой гражданин. Учитывая, что это эксклав, другой возможности нет, надо оплачивать по факту, но только жителям Калининградской области. Никак иначе. Не туристам, которые будут ездить в Калининград, — подчеркнула председатель Софета Федерации Валентина Матвиенко.