В Омске завершился прием заявок на гранты для НКО

На конкурс поступило 145 проектов по направлениям культуры, патриотизма и спорта.

Источник: Комсомольская правда

В Омске завершен прием заявок на конкурс муниципальных грантов для некоммерческих организаций, планирующих реализовать общественно полезные проекты в 2026 году. Всего на участие поступило 145 инициатив от представителей гражданского сектора.

Наибольший интерес у НКО вызвала номинация «Омск — культурная столица»: на нее направлено 63 проекта. Также омичи отправляли заявки и в других направлениях: 43 подано в категорию «Омск — территория патриотизма», 39 — в номинацию «Омск — спортивный город».

В настоящее время все проекты проходят экспертную оценку. Специалисты анализируют инициативы по ключевым критериям: актуальности, социальной значимости, эффективности и оригинальности. В этом году процедура отбора обновлена: сначала заявки изучают независимые эксперты, затем конкурсная комиссия принимает окончательное решение с учетом их рекомендаций.

Муниципальное законодательство предусматривает прозрачные механизмы распределения грантовой поддержки среди некоммерческих организаций. В том числе это важно для развития гражданского общества и реализации социально ориентированных проектов на местном уровне.