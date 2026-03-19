В Омске завершился прием заявок на гранты для НКО

В Омске завершен прием заявок на конкурс муниципальных грантов для некоммерческих организаций, планирующих реализовать общественно полезные проекты в 2026 году. Всего на участие поступило 145 инициатив от представителей гражданского сектора.
Наибольший интерес у НКО вызвала номинация «Омск — культурная столица»: на нее направлено 63 проекта. Также омичи отправляли заявки и в других направлениях: 43 подано в категорию «Омск — территория патриотизма», 39 — в номинацию «Омск — спортивный город».
В настоящее время все проекты проходят экспертную оценку. Специалисты анализируют инициативы по ключевым критериям: актуальности, социальной значимости, эффективности и оригинальности. В этом году процедура отбора обновлена: сначала заявки изучают независимые эксперты, затем конкурсная комиссия принимает окончательное решение с учетом их рекомендаций.
Муниципальное законодательство предусматривает прозрачные механизмы распределения грантовой поддержки среди некоммерческих организаций. В том числе это важно для развития гражданского общества и реализации социально ориентированных проектов на местном уровне.