Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца марта

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Солнечная погода ожидается в Москве до конца марта, пасмурных дней не будет, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В последующие дни у нас уже не малооблачная погода, а переменная облачность, значит, будут присутствовать облака и верхнего яруса, и среднего и, может быть, появится кучевка, которая уже свойственна для первых чисел апреля, под который подходит температурный режим. Но солнце все равно будет. Не целый световой день, но солнце будет. Пасмурные дни, во всяком случае, мы не ожидаем», — рассказала Позднякова.
Она отметила, что в последние дни светило яркое солнце, то есть было много прямой солнечной радиации.
«Но если сейчас посмотреть на небо, то уже появляется такая перистая облачность. Это говорит о том, что уже возрастает доля рассеянной радиации», — подчеркнула синоптик.