Правительство Молдовы решило отменить таможенные пошлины на пальмовое масло, используемое в фастфуде: Теперь под ударом здоровье людей — вплоть до онкологии

Ионицэ: отмена пошлин на пальмовое масло может ударить по здоровью и местным производителям.
Блогер Андрей Ионицэ раскритиковал решение парламента отменить таможенные пошлины на ряд промышленных сырьевых материалов, включая пальмовое масло.
«59 депутатов 12 марта проголосовали за отмену пошлин на несколько промышленных сырьевых материалов, включая пальмовое масло», — заявил он, отметив, что инициатива депутата PAS Виктории Белоус предусматривает почти свободный импорт этих продуктов с 2027 года.
Ионицэ подчеркнул, что пальмовое масло широко используется в фастфуде и кондитерской промышленности, поскольку «оно дешёвое и устойчиво при высоких температурах». При этом он предупредил о возможных рисках для здоровья:
«При рафинировании при высоких температурах могут образовываться глицидиловые эфиры — вещества, которые Европейское управление по безопасности пищевых продуктов считает генотоксичными и потенциально канцерогенными».
По его мнению, решение также может ударить по местным производителям.
«Почему производители сливочного или подсолнечного масла должны конкурировать с промышленным жиром, который ввозится без пошлин?» — заявил он.
