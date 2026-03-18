С начала года в Калининградскую область завезли 12 тысяч тонн импортных овощей и фруктов

В Калининградскую область с начала года завезли 12 тысяч тонн импортных овощей и фруктов. Как сообщает региональный Россельхознадзор, основную долю импорта составили цитрусовые (3,4 тыс. т) из Бразилии, Зимбабве, ЮАР, Турции, Египта, Израиля, Марокко, Чили, Китая.
Также поступали яблоки и груши (2,7 тыс. т) из Аргентины, Сербии, Турции, Чили и ЮАР, виноград (200 т) из Намибии, Перу, Чили и ЮАР, и бананы (2 тыс. т) из Эквадора и Гватемалы. Также завозили овощи (включая морковь, капусту и картошку), ягоды, киви и прочую экзотику.
Все продукции привезли в регион уже на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.