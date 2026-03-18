Группы охраны могут начать сопровождение торговых судов России

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о необходимости новых мер защиты российских торговых судов. На фоне атак в Средиземном море прорабатываются механизмы привлечения ВМФ и охраны к обеспечению безопасности морских торговых путей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Россия рассматривает возможность усиления безопасности гражданского флота: на судах под российским флагом могут появиться мобильные огневые группы и специальные средства защиты. Об этом сообщил помощник президента России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Патрушева, текущая обстановка требует решительных действий, так как дипломатические меры все чаще оказываются неэффективными против кампании, развернутой Западом против российского судоходства.

«Рассматривается возможность через капитанов портов запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Сейчас также прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты. Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ», — заявил Николай Патрушев.

Особое внимание помощник президента уделил безопасности в Средиземном море. Атаку на российский танкер «Арктик Метагаз» он назвал «вопиющим случаем» и квалифицировал его как международный террористический акт. Патрушев подчеркнул, что риск диверсий в отношении судов, следующих в порты России, остается высоким.

В случае возникновения новых угроз на море со стороны европейских государств российская сторона готова оперативно разработать дополнительные ответные меры, заключил помощник президента.

