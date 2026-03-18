Навлечешь несчастья! Что запрещено в Константинов день, 19 марта 2026 года

Очень строгий запрет был всегда, а в этот день особенно, на то, чтобы ругаться, сквернословить и ссориться возле колодца. Наши предки хорошо знали то, что современные ученые только сейчас подтверждают своими опытами — вода как кристаллическая структура очень хорошо впитывает информацию, энергетику пространства. И потом проникает вместе с нею в нас. Это знали в прошлые времена и требовали не осквернять воду своим негативом, ибо это могло навлечь несчастья на всю деревню.