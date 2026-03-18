Что запрещено в Константинов день, 19 марта 2026 года

Светский календарь предлагает нам 19 марта отметить День клиента. Да-да, того самого, который «всегда прав».
Авторство этой расхожей фразы, что называется уже «навязшей в зубах», принадлежит Гарри Гордону Селфриджу — одному из самых известных в мире бизнесменов конца 19 — начала 20 столетий.
И изначально фраза эта была вполне себе оправдана, означая «уважение к предпочтениям покупателя в вопросах вкуса».
Современный бизнес переосмыслил это правило, так как слепое следование ему вредит репутации и персоналу. Правильнее считать: «Клиент прав, пока не доказано обратное», уделяя внимание лояльности, а не прихотям.
Память 42 мучеников Амморейских.
Сегодня вместо абсолютной правоты клиента фокус смещается на взаимоуважение. Компании ценят лояльных покупателей, но защищают команду от грубости. Главное — предложить качественный продукт и решение проблемы, сохранив при этом достоинство сотрудников — уж больно много нынче развелось токсичных клиентов, которые приходят только для того, чтобы «выгулять свое Эго».
В начале прошлого столетия таких практически не было, а если и были, то единицы. Но справедливости ради надо сказать, что и владельцы бизнеса к своей продукции и услугам относились гораздо более ответственнее, нежели нынешние.
И, видимо, совершенно правильно в основу всего сегодня положить взаимоуважение всех ко всем.
И память о тех, кто принес нам то, что мы сейчас имеем.
В том числе и в вопросах веры.
В этот день православная церковь чтит память 42 мучеников Амморейских, среди которых особо выделяется святой Константин. Это были византийские военачальники, захваченные в плен сарацинами в VII веке в городе Амморее. Семь лет они провели в темнице, а когда им предложили свободу в обмен на принятие ислама, отказались и были обезглавлены. В народном сознании они стали символами стойкости, верности и чистоты помыслов — качеств, которые так необходимы были в начале весенних работ.
Обряды 19 марта.
В народном календаре этот день получил название Константиновы круги или просто Константинов день.
Название «Константиновы круги» родилось из главного обряда этого дня — вытаптывания снега вокруг колодцев строго по кругу. Это был день, когда вода, колодец и всё, что с ними связано, становилось центром внимания крестьянской общины.
Весь день был подчинен заботе о чистоте воды и благодарности ей за живительную силу.
С утра крестьяне выходили к колодцам и утрамбовывали снег вокруг них, обходя источник по кругу. Делалось это для того, чтобы талые воды, смешанные с грязью и навозом, не просочились в колодец и не испортили воду. Но обряд имел и магическое значение: круг символизировал солнце и защиту, а вытаптывание помогало «запечатать» чистоту воды на весь год. Первый круг обязательно должен был сделать мальчик по имени Константин — считалось, что это принесет удачу и ему, и всей деревне.
Также в этот день было принято освящать колодцы — окроплять их святой водой и читать молитвы. А после захода солнца шли в баню, топили её и мылись, используя колодезную воду. Считалось, что такое омовение смывает грехи и приносит в дом благополучие.
В Константинов день вспоминали умерших родственников. Существовал обычай бросать в колодец остатки ужина как угощение для предков, которые, по поверью, через колодезную воду могли видеть живых и принимать дары. Колодец вообще воспринимался как «проход в мир духов», место связи с ушедшими.
Запреты Константинова дня.
Колодец вообще играл очень большую роль в жизни всего селения — он порой был один на всех, и от чистоты воды в нем зависела жизнь всего селения, поэтому и было вокруг него столько мистических верований и обрядов.
Пить воду из чужого колодца в этот день категорически запрещалось. Это сулило пересыхание собственного колодца, скупость, жадность и ухудшение здоровья. Давать воду из колодца чужим людям для мытья рук тоже было нельзя — считалось, что так можно отдать своё благополучие.
Не рекомендовалось в этот день и просто лить воду впустую, плескаться ею, набирать больше необходимого. Считалось, что вместе с водой «проливается» здоровье и достаток.
Очень строгий запрет был всегда, а в этот день особенно, на то, чтобы ругаться, сквернословить и ссориться возле колодца. Наши предки хорошо знали то, что современные ученые только сейчас подтверждают своими опытами — вода как кристаллическая структура очень хорошо впитывает информацию, энергетику пространства. И потом проникает вместе с нею в нас. Это знали в прошлые времена и требовали не осквернять воду своим негативом, ибо это могло навлечь несчастья на всю деревню.
Одним словом, 19 марта — это день почитания воды как источника жизни и связи с предками. Интересно, что центральный обряд — вытаптывание снега вокруг колодца — соединяет в себе практическую заботу (сохранить воду чистой) и глубокую символику (защитный круг, магическое «запечатывание» чистоты). Это день, когда община коллективно заботится об общем ресурсе, благодарит за него и просит защиты.
Сплетение древних традиций с современностью.
И в наши дни все эти традиции и ритуалы вполне могут пригодиться нам, современным людям, даже если у нас нет деревенского колодца. Они легко вписываются в современную жизнь и дают нам возможность использовать мудрость предков себе на благо. Вот несколько простых идей:
Проведите ритуал с водой. Наберите воду из-под крана (или купите бутилированную) и поблагодарите её. Вымойте руки, лицо, примите душ, думая о том, что вода смывает с вас не только пыль, но и усталость, негативные мысли, старые обиды. Вечером можно принять ванну с солью — как современный аналог бани.
Наведите порядок в «источниках» своей жизни. Ваш личный «колодец» — это то, что вас питает: отношения, работа, здоровье, дом. Проведите ревизию: что загрязняет эти источники? Ненужные контакты, вредные привычки, беспорядок на рабочем столе? Посвятите день очищению одного из таких «колодцев».
Не лейте воду впустую. Этот древний запрет сегодня звучит как призыв к экологичности. Закрывайте кран, пока чистите зубы, экономно расходуйте воду, не покупайте лишнего. Это не только сохранит ресурсы планеты, но и приучит к осознанности.
Вспомните предков. Вечером, за ужином, мысленно поблагодарите тех, кто был до вас. Можно зажечь свечу и поговорить о них с близкими. Это укрепит семейные связи и даст ощущение опоры.
Устройте «круговую защиту». В древности вытаптывали круг вокруг колодца. Сегодня можно мысленно очертить защитный круг вокруг своего дома или рабочего места, представляя, что всё плохое остаётся за его пределами. Это простая медитация, дающая чувство безопасности.
Избегайте ссор и пустой траты ресурсов. Запрет на ссоры возле колодца сегодня можно перевести в запрет на конфликты в семье и на работе. А запрет на питьё из чужой чашки — в уважение к чужим границам и вещам. Не берите чужого без спроса, не завидуйте, и ваше собственное «ведро» не оскудеет.
Как видите, древние традиции легко вплетаются в ткань современной жизни. Берегите воду, уважайте предков, встречайте весну — и мир ответит вам благополучием.
Приметы дня на 19 марта:
Мороз с утра — будет еще 40 утренних заморозков.
Мороз весь день — лето будет жарким и засушливым, весна — дружной.
Дятел стучит — к долгим холодам, тепло придет еще не скоро.
Вороны каркают стаей — к ненастью.
Красивый (багровый) рассвет — к сильным ветрам.
Трясогузка прилетела — к теплым весенним дням.
Лед тонет в реках — год будет тяжелым, неурожайным и несчастливым.
Снег лег на полях буграми — к богатому урожаю овощей.
Белый заяц в лесу — к скорому снегопаду.
Солнечный и теплый день — к ранней и дружной весне.
Первая бабочка — к удаче и благополучию.