Более 1000 нижегородцев приняли участие в патриотическом флешмобе по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией

В Нижнем Новгороде более 1000 человек приняли участие в патриотическом флешмобе, посвящённом 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Участники акции у подножия памятника Александру Невскому выстроились в символическую цифру «12» с триколорами в руках и совместно исполнили гимн Российской Федерации. Организаторами выступили региональное отделение «Молодой гвардии “Единой России” и региональное отделение Всероссийского общественного движения “Волонтёры Победы” при поддержке Волонтёрского центра Нижегородской области.
С приветственным словом к участникам флешмоба обратились председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, депутат Законодательного собрания Василий Суханов, руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина и руководитель «Молодой гвардии “Единой России” в Нижегородской области Роман Зыков.
«Сегодня мы вместе отмечаем день, который навсегда вошел в историю нашей страны. Очень символично, что здесь собралось так много людей. Это значит, что в наших сердцах живут гордость за страну и уважение к ее истории. Крым — с Россией. Мы едины — мы непобедимы!» — сказал Евгений Чинцов.
Участниками патриотического флешмоба стали активисты общественной организации «Молодая гвардия “Единой России”, активисты движения “Волонтеры Победы”, “Движения первых”, регионального штаба #МЫВМЕСТЕ, участники образовательной программы “Герои. Нижегородская область” Роман Зыков, Артем Сазонов, Александр Минов, Владимир Максимов, представители молодежных организаций региона, школьники и студенты нижегородских вузов и колледжей.
«Главное, что молодёжь помнит и понимает значение решений, принятых Россией в 2014 году. Это свидетельствует о том, что они были важными и своевременными. Крым — это неотъемлемая часть нашей страны. С этого момента начался новый этап в укреплении и защите Отечества. Уверен, что на всей территории бывшей Украины не останется места идеологии фашизма», — сказал руководитель «Молодой гвардии “Единой России” Нижегородской области, участник программы “Герои. Нижегородская область” Роман Зыков.
В акции приняли участие хор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова — лауреат многочисленных российских и международных конкурсов — и студент Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки Максим Князев, исполнивший песню «Я русский».
«Для нас важно ежегодно отмечать 18 марта вместе с молодежью Нижегородской области. В День воссоединения Крыма с Россией особенно чувствуется, насколько наша молодежь активна, сплочена и объединена общими ценностями. Сегодня “Волонтёры Победы” по всему региону проводят акции и уроки, посвященные этому значимому историческому событию. Для нас большая честь сегодня организовывать масштабный флешмоб и видеть искреннее единство наших ребят. Для молодежи это событие — предмет гордости и важная часть истории. Мы гордимся тем, что Крым с нами», — отметила Мария Самоделкина.