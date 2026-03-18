При пожарах в Ростове и Таганроге погибли два пенсионера

Пожарные вынесли из задымленной ростовской квартиры женщину с инфарктом.

Утром при пожарах в Ростове и Таганроге погибли два пенсионера. Об этом рассказали в социальных сетях Главного управления МЧС по региону.

Первая трагедия произошла в поселке Греческие Роты приморского города. Возгорание охватило 20 квадратных метров частного дома на улице Вечность. Прибывшие на место двенадцать специалистов ликвидировали горение, однако спасти 70-летнюю хозяйку здания не удалось.

— Дознаватель МЧС рассматривает две версии произошедшего. Причиной могло стать короткое замыкание электроприбора или неосторожное обращение с огнем при курении, — пояснили в ведомстве.

Фото: МЧС РО.

Спустя некоторое время аналогичный смертельный инцидент зафиксировали на бульваре Комарова в Ростове-на-Дону, где загорелась квартира на шестом этаже многоэтажки. Спасатели эвакуировали пятерых соседей и вытащили из огня 59-летнюю супругу погибшего 83-летнего хозяина жилья. Выжившую женщину с инфарктом экстренно госпитализировали медики скорой помощи.

