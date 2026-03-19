Власти Екатеринбурга начали охоту на нелегальных торговцев

В Екатеринбурге уберут с улиц незаконные точки с сахарной ватой и аттракционами.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга и силовики провели рейд, чтобы пресечь нелегальную торговлю. Пристальное внимание было уделено точкам, разбросанным по центру города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

— Недобросовестные предприниматели установили на улицах города мобильные торговые объекты по продаже кофе, сладкой ваты, цветов и игрушек. Подобная торговля и предоставление услуг осуществляется незаконно, — сказано в сообщении.

Уточняется, что проконтролировать качество такой продукции невозможно. Поэтому, горожанам не могут гарантировать ее безопасность. Сами бизнесмены не оформляют договоры аренды участков.

— Подчеркну, мы не дадим травить людей и превращать центр города в стихийный рынок. Муниципалитет создал все условия для легальной работы. Те, кто выходит торговать «где удобно», делают это сознательно, нарушая закон, — говорит заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

С владельцами прилавков провели беседы. Уточняется, что рейды будут проводить регулярно. Также власти предупредили, что будут изымать незаконное оборудование торговцев.