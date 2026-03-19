Власти Екатеринбурга начали охоту на нелегальных торговцев

— Подчеркну, мы не дадим травить людей и превращать центр города в стихийный рынок. Муниципалитет создал все условия для легальной работы. Те, кто выходит торговать «где удобно», делают это сознательно, нарушая закон, — говорит заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.