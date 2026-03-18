Благоустройство сквера на улице Комсомольской в Калининграде планируют завершить к началу апреля

Благоустройство сквера около мемориала советских воинов на улице Комсомольской в Калининграде планируют завершить к началу апреля. Работы выполняет ООО СЗ «Берег Девелопмент».
Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru, работы намерены закончить через две недели. Сейчас специалисты устанавливают скамейки, доделывают пешеходные дорожки, засыпают грунт для посадки растений. Территория огорожена забором.
Изначально благоустройство сквера на улице Комсомольской планировали завершить до 30 декабря 2025 года. Но сроки в итоге перенесли.
Во время работ специалисты должны провести комплексную реставрацию памятника: очистить его от загрязнений, обновить декоративную отделку, привести в порядок облицовочные гранитные плиты «Вечного огня». На территории вокруг мемориала обустроят пешеходные дорожки, установят новые скамейки и урны, организуют зоны тихого отдыха. Кроме того, подрядчик проведёт озеленение и смонтирует архитектурную подсветку.
По данным Prussia39, мемориальный комплекс открыли 30 октября 1969 года. Авторами проекта стали архитектор Вадим Еремеев, скульпторы Михаил Дуниман и Израил Гершбург.
В братской могиле захоронено около 600 военнослужащих рабоче-крестьянской Красной армии, в том числе три Героя Советского союза. В марте 2007 года мемориальный комплекс получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
