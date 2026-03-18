Владельцев участков на реке Усмань под Воронежем лишают прав на берег

В Воронеже земельный спор коснулся владельцев недвижимости в коттеджном поселке на берегу реки Усмань. Суть претензий в том, что части частных наделов фактически оказались на береговой линии. По закону эта земля считается территорией общего пользования, и владеть ею физлицам запрещено. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 18 марта.
Проверку проводили сразу несколько ведомств — от Росреестра до специалистов по рыболовству и гидрометеорологии. Эксперты сопоставили кадастровые карты с реальными границами берега и подтвердили «наложение» частных границ на защитную полосу реки. Теперь через суд от собственников требуют отказаться от прав на эти спорные метры.
Для владельцев это означает принудительное изменение кадастровых границ. Если суд встанет на сторону истца, записи о праве собственности на «зашедшие» вглубь берега участки будут аннулированы. Первое заседание, где начнут разбирать детали этих межевых споров, пройдет в районном суде 30 марта.