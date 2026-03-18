Владельцев участков на реке Усмань под Воронежем лишают прав на берег

В Воронеже земельный спор коснулся владельцев недвижимости в коттеджном поселке на берегу реки Усмань. Суть претензий в том, что части частных наделов фактически оказались на береговой линии. По закону эта земля считается территорией общего пользования, и владеть ею физлицам запрещено. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 18 марта.