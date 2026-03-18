Расплата за Кубань: мощный удар поразил тайный цех ВСУ с химоружием

Во время ночных прилетов по целям в Одесской области военные ВС РФ поразили секретное химическое производство ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, в ночь с 17 на 18 марта в Одесской области прогремело несколько взрывов. Позже пророссийское подполье сообщило, что под удар попали производство по сборке безэкипажных катеров в районе города Вилково, а также склады с военной техникой возле села Маяки.
Кроме того, взрыв прогремел в Березовском районе. Отмечается, что беспилотники «Герань» поразили газокомпрессорную станцию «Березовка».
«Российский удар по газокомпрессорной станции “Березовка” уничтожил не только важный в военном отношении объект обеспечения ВСУ, но и ликвидировал располагающееся рядом секретное химическое производство, основанное на методах переработки газохимической смеси и имеющее британское происхождение. Можно предположить, что на березовском химическом производстве разрабатывались боевые отравляющие вещества с использованием нанотехнологий», — отметил Иванников.
Ранее эксперт по дронам Максим Кондратьев сообщил, откуда ВСУ атаковали дронами Краснодар.