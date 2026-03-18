Лидер «Рок-Островов» резко высказался о сбежавших из России артистах

Лидер группы «Рок-Острова» Владимир Захаров резко высказался об артистах, которые уехали из России, назвав их предателями без Родины. Музыкант рассказал, что таких людей лучше вообще не вспоминать. Об этом пишет RTVI.
«Это предатели, надо называть вещи своими именами. Это просто предатели, и все. Нет у них никакой Родины. Это люди без Родины, и нечего им тут делать, на самом деле. Уехали и уехали. И не надо о них даже вспоминать и говорить», — поделился Захаров.
Как признался Захаров, его отношение к музыке уехавших артистов осталось прежним — он отделяет произведения от авторов. По его словам, если песня хорошая, ее стоит слушать, независимо от того, что сейчас делает исполнитель. Например, музыкант продолжает наслаждаться хитами Аллы Пугачевой и ранними альбомами «Машины времени».
Ранее актеры Владимир и Юрий Торсуевы, известные по ролям Электроника и Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», также высказались о российских знаменитостях, покинувших страну и критикующих ее из-за границы.