Дмитрий Махонин объявил открытым Год единства народов России в Прикамье

Церемония вручения Общественной премии Пермского края «Гордость нации — 2026» состоялась в Пермском крае 18 марта.
Участников наградили за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.
Мероприятие приурочено к открытию Года единства народов России в Прикамье, который был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин в своем приветствии отметил, что в Прикамье проживает более 120 народов и субъект федерации по праву считается многонациональным.
«Согласие между народами — основа развития Прикамья. У каждого народа своя культура, языки и традиции. Их сохранению и развитию мы уделяем особое внимание. Проводим национальные праздники, общественные премии. Важно передать традиции единства и сплочения подрастающим поколениям. Поздравляю с открытием Года единства народов России!» — заявил глава региона.
Коллективам общественных организаций Дмитрий Махонин вручил благодарственные письма, в которых был отмечен их значительный вклад в укрепление межнационального согласия и этнокультурной вариативности региона.
Назвали имена лауреатов премии «Гордость нации». Высокая награда вручается за сохранение языков и культур, укрепление мира и исключительные успехи в педагогике, народном творчестве, журналистике в рамках культурно-этнической сферы.
Звания лауреата были удостоены выдающиеся деятели в семи направлениях: за вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия, лучшие практики в сфере национальных отношений, сохранение и развитие родных языков, эффективное лидерство в национально-культурных объединениях, сохранение и развитие культуры народов России, информационное сопровождение государственной национальной политики и в номинации «Поколение ум».
Лауреат премии «Гордость нации», руководитель Удмуртского национального фольклорного ансамбля «Золотая осень» Людмила Филиппова (город Чайковский) поделилась, что все проекты коллектива нацелены на то, чтобы сохранить традиции разных народов.
«К примеру, мы воплотили в жизнь проект “Семь мостов. Сизьым выж”. Молодоженам продемонстрировали, как проходят свадьбы у татаров, удмуртов, башкиров, коми-пермяков и русских. Для детей устраивали традиционные этнические игры, показывали исконные танцы и песни удмуртов. В этом году хотим реализовать проект по возрождению традиций ткачества. Приобретём ткацские станки, научим детей и взрослых ткать», — рассказала лауреат.
