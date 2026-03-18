Собянин сообщил о готовности тоннеля до будущей станции «Кленовый бульвар»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки правого тоннеля между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» строящейся Бирюлевской линии метро и дал старт проходке левого перегонного тоннеля от «Кленового бульвара» в сторону будущей станции «Курьяново».
Градоначальник рассказал, что Бирюлевская линия метро была в проектах еще более 50 лет назад однако приступить к строительству не получилось в связи с тем, что интегрировать существующую Кольцевую линию метро в такие радиусы было невозможно. После того как были построены Московское центральное кольцо и Большая кольцевая линия, стало возможно строительство новых радиусов московского метро, в том числе Бирюлевской линии, пояснил Собянин.
«Достаточно большая, активно будет использоваться — сотнями тысяч жителей района, для которых, конечно, это будет новая транспортная реальность и новая жизнь», — отметил он.
Мэр также рассказал, что протяженность правого перегонного тоннеля, проложенного между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар», составляет 1,67 километра, его диаметр — шесть метров. Строительство тоннеля частично вели под руслом Москвы-реки, его максимальная глубина достигает 30 метров.
Сооружение левого тоннеля между этими станциями планируется завершить осенью 2026 года, его протяженность будет 1,13 километра, диаметр — шесть метров.
«Это тоже сложный участок. Часть трассы находится под руслом Москвы-реки и в обводненных грунтах Курьяновской поймы, где давление воды создает дополнительную нагрузку на своды тоннеля. Поэтому местами щиту придется опускаться на глубину 26 метров», — рассказал Собянин в мессенджере MAX.
Отмечается, что протяженность Бирюлевской линии составит более 22 километров. В ее составе планируется 10 станций: «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская», «Бирюлево». Собянин рассказал, что вводить в эксплуатацию новую ветку будут поэтапно — в 2028 году завершат участок «ЗИЛ» — «Курьяново» с четырьмя станциями, 2029 году планируется завершить второй этап с оставшимися шестью станциями от «Курьянова» до «Бирюлева».
Ранее Собянин сообщил, что в Москве началось строительство станции «Луганская» Бирюлевской линии метро на участке «Курьяново» — «Бирюлево», который рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2029 году. Строители возводят ограждающие конструкции будущего котлована длиной 552 метра, рассказал он.