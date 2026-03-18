Собянин сообщил о готовности тоннеля до будущей станции «Кленовый бульвар»

Градоначальник рассказал, что Бирюлевская линия метро была в проектах еще более 50 лет назад однако приступить к строительству не получилось в связи с тем, что интегрировать существующую Кольцевую линию метро в такие радиусы было невозможно. После того как были построены Московское центральное кольцо и Большая кольцевая линия, стало возможно строительство новых радиусов московского метро, в том числе Бирюлевской линии, пояснил Собянин.