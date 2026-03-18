Патриотический флешмоб ко Дню воссоединения Крыма собрал 1000 нижегородцев

В Нижнем Новгороде более тысячи человек приняли участие в патриотической акции, посвященной 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Флешмоб прошел у подножия памятника Александру Невскому, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участники выстроились в символическую цифру «12», держа в руках российские триколоры, и вместе исполнили гимн страны. Организаторами акции выступили региональные отделения «Молодой гвардии» и «Волонтеров Победы» при поддержке Волонтерского центра Нижегородской области.
В акции приняли участие представители «Движения первых», участники программы «Герои. Нижегородская область» и молодежных организаций, а также школьники и студенты. Перед стартом флешмоба с приветственными словами выступили председатель городской Думы Евгений Чинцов, депутат ЗСНО Василий Суханов, руководитель «Волонтеров Победы» Мария Самоделкина и глава «Молодой гвардии» Роман Зыков.
— Сегодня мы вместе отмечаем день, который навсегда вошел в историю нашей страны. Очень символично, что здесь собралось так много людей. Это значит, что в наших сердцах живут гордость за страну и уважение к ее истории. Крым — с Россией. Мы едины — мы непобедимы! — сказал Евгений Чинцов.
В рамках флешмоба выступили хор лингвистического университета и студент консерватории Максим Князев, исполнивший песню «Я русский». Участники акции подчеркнули, что для молодежи это событие — предмет гордости и важная часть истории страны.
Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы».
