Патриотический флешмоб ко Дню воссоединения Крыма собрал 1000 нижегородцев

Участники выстроились в цифру «12» и исполнили гимн.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде более тысячи человек приняли участие в патриотической акции, посвященной 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Флешмоб прошел у подножия памятника Александру Невскому, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники выстроились в символическую цифру «12», держа в руках российские триколоры, и вместе исполнили гимн страны. Организаторами акции выступили региональные отделения «Молодой гвардии» и «Волонтеров Победы» при поддержке Волонтерского центра Нижегородской области.

В акции приняли участие представители «Движения первых», участники программы «Герои. Нижегородская область» и молодежных организаций, а также школьники и студенты. Перед стартом флешмоба с приветственными словами выступили председатель городской Думы Евгений Чинцов, депутат ЗСНО Василий Суханов, руководитель «Волонтеров Победы» Мария Самоделкина и глава «Молодой гвардии» Роман Зыков.

— Сегодня мы вместе отмечаем день, который навсегда вошел в историю нашей страны. Очень символично, что здесь собралось так много людей. Это значит, что в наших сердцах живут гордость за страну и уважение к ее истории. Крым — с Россией. Мы едины — мы непобедимы! — сказал Евгений Чинцов.

В рамках флешмоба выступили хор лингвистического университета и студент консерватории Максим Князев, исполнивший песню «Я русский». Участники акции подчеркнули, что для молодежи это событие — предмет гордости и важная часть истории страны.

Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы».

Напомним, в Нижнем Новгороде представили событийную программу на весь 2026 год. На этот раз она будет включать в себя множество выставок, фестивалей, спортивных мероприятий, музыкальных и театральных событий.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
