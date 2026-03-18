Суд арестовал экс-главу Минстроя и ЖКХ Дагестана Сулейманова по делу о взятке

Суд отправил в СИЗО бывшего министра строительства и ЖКХ Дагестана Артура Сулейманова по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
В публикации отметили, что в Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения экс-чиновнику, которого подозревают в получении взятки.
«…Подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца, то есть по 16 мая включительно», — говорится в сообщении.
Накануне Верховный суд Дагестана отправил под арест заместителя главы управления Росреестра по республике Рашидхана Абдуллаева. Чиновник отправлен в СИЗО по делу о мошенничестве. Он пробудет там в течение двух месяцев.
Кроме того, суд признал виновными дагестанских врачей в смерти пациентки после рождения двойни. Трагедия произошла в 2018 году. Тогда счастливая мать троих детей «сгорела» чуть больше чем за неделю.