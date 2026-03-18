В Калининградскую область с начала года ввезли 12 тыс. тонн овощей и фруктов

В ведомстве также сообщили, что с начала марта в Калининградскую область ввезли более 650 тонн рыбы и рыбной продукции. В частности, речь идет о 17 партий мороженой рыбы общим весом 288 тонн из Китая и Эквадора. Были и небольшие партии из Турции и Вьетнама. Кроме того, в регион импортировали 16 партий рыбного фарша (сурими) весом 370 тонн из Вьетнама и Таиланда.