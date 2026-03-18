На Украине увеличили план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц, заявил офицер ВСУ Юрий Касьянов.
«Говорят, что план мобилизации был увеличен с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Это, в частности, говорит о росте наших потерь. Если мы собираемся воевать дальше, тогда давайте решим, на какие жертвы мы готовы пойти, какие цели преследуем», — написал он в Facebook*.
Военный подчеркнул, что «в армии не хватает людей», признав, что мобилизация на данный момент не выполняет своей функции.
Ранее сообщалось, что на Украине заговорили о мобилизации депутатов оппозиции. Такие предложения стали обсуждаться на фоне конфликта между правящей партией страны «Слуга народа» и оппозиционными силами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новости о том, что режим Владимира Зеленского ужесточает методы принудительной мобилизации в попытке рекрутировать дополнительно несколько сотен тысяч человек, назвала эти планы «наполеоновскими». Судьба главы киевского режима, по мнению дипломата, «будет такая же, бесславная».
