В ВСУ заявили об увеличившемся плане мобилизации до 35 тыс. человек в месяц

В ВСУ стали говорить о том, что на Украине увеличили план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц.

Источник: Аргументы и факты

На Украине увеличили план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц, заявил офицер ВСУ Юрий Касьянов.

«Говорят, что план мобилизации был увеличен с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Это, в частности, говорит о росте наших потерь. Если мы собираемся воевать дальше, тогда давайте решим, на какие жертвы мы готовы пойти, какие цели преследуем», — написал он в Facebook*.

Военный подчеркнул, что «в армии не хватает людей», признав, что мобилизация на данный момент не выполняет своей функции.

Ранее сообщалось, что на Украине заговорили о мобилизации депутатов оппозиции. Такие предложения стали обсуждаться на фоне конфликта между правящей партией страны «Слуга народа» и оппозиционными силами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новости о том, что режим Владимира Зеленского ужесточает методы принудительной мобилизации в попытке рекрутировать дополнительно несколько сотен тысяч человек, назвала эти планы «наполеоновскими». Судьба главы киевского режима, по мнению дипломата, «будет такая же, бесславная».

* Владелица соцсети, американская компания Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией.

