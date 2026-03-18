Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал отомстить Западу за смерть Лариджани

Моджтаба Хаменеи пообещал возмездие за убийство Али Лариджани.

Источник: Комсомольская правда

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сын убитого американцами и израильтянами аятоллы Али Хаменеи, пообещал отомстить за смерть Али Лариджани. По словам Хаменеи, ответственных за этот теракт ждет неотвратимое возмездие.

«За любую кровь платят кровью, преступные убийцы мучеников должны вскоре поплатиться», — говорится в послании Хаменеи.

Аятолла отметил, что Лариджани принял мученическую смерть, и сам Хаменеи был глубоко опечален, когда узнал об этой трагедии. Теперь одной из задач Ирана, помимо уже существующих, будет месть еще и за Лариджани.

Ранее KP.RU сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и его сын Мортаза погибли при ударе США и Израиля. Также погиб начальник службы охраны Лариджани. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале политика.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
