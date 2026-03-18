Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал отомстить Западу за смерть Лариджани

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сын убитого американцами и израильтянами аятоллы Али Хаменеи, пообещал отомстить за смерть Али Лариджани. По словам Хаменеи, ответственных за этот теракт ждет неотвратимое возмездие.
«За любую кровь платят кровью, преступные убийцы мучеников должны вскоре поплатиться», — говорится в послании Хаменеи.
Аятолла отметил, что Лариджани принял мученическую смерть, и сам Хаменеи был глубоко опечален, когда узнал об этой трагедии. Теперь одной из задач Ирана, помимо уже существующих, будет месть еще и за Лариджани.
Ранее KP.RU сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и его сын Мортаза погибли при ударе США и Израиля. Также погиб начальник службы охраны Лариджани. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале политика.