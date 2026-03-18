МИД ОАЭ отреагировал на удары по иранскому месторождению «Южный Парс»

МИД ОАЭ заявил, что нанесение ударов по иранскому месторождению «Южный Парс» является опасной эскалацией и угрожает глобальной энергетической безопасности.
В ведомстве отметили, что атаки по энергообъектам, связанным с газовым месторождением Южный Парс в Исламской республике Иран, которое является продолжением месторождения «Северное» в государстве Катар, представляет собой опасную эскалацию.
Официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран намерен дать жесткий ответ в случае атаки США на нефтегазовые объекты, расположенные на острове Харк. По его словам, сразу же все подобные объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла.
Напомним, 11 марта по меньшей мере 17 американских военных объектов на Ближнем Востоке получили повреждения в результате ударов Ирана.